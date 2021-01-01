نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، (11) مواطناً من الضفة بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومواجهات.

وقال نادي الأسير: إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة وهم: مجد سمير الخواجا (27 عامًا)، وأحمد وائل عفانة (25 عامًا)، وأشرف سليم الروم (29 عامًا).

ومن جنين اعتقل الاحتلال طارق زياد الجمال، ومحمد عامر جرادات، وعلي مهند مرزوق، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وعورتا في نابلس وهم: نسيم موسى الجعدة، ومجدي جلال نصار، ومعن فيصل عواد.

ومن مخيم العروب اعتقل الاحتلال الفتى أنس أحمد شاهين (16 عامًا)، واعتقلت من دورا حسين عيسى العواودة.