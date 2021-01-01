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الاحتلال يجرف أراضي في رأس كركر غرب رام الله

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بتجريف أراضٍ في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وقال المواطن نعمان نوفل ، إن جرافات الاحتلال شرعت بشق خط لمياه الصرف الصحي القادمة من المستوطنات المحاذية لمنطقة رأس أبو زيتون شمال شرق القرية.

ولفت إلى أن الاحتلال كان قد شق طريقا ترابية في تلك المنطقة قبل نحو شهرين، وأتت الطريق على طول أرضه البالغة نحو 50 دونماً.

وتابع نوفل: "يمنعني الاحتلال من دخول أرضي إلا بموجب تصريح، بعد أن أحاط الأرض بسياج شائك وأقام على مدخلها بوابة حديدية".

وأشار إلى أنه تمكن السنة الماضية من استصلاح أرضه، لكن الاحتلال أعاد تخربيها بتسويتها واقتلاع معظم أشجارها.

#الاحتلال

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