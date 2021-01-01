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وزيرة الصحة : 17 وفاة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 17 وفاة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة جديدة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن الوفيات سجلت لـ 3 مواطنين من بيت لحم (66، 66، 76 عاما)، 3 مواطنين من ضواحي القدس (63، 65، 66 عاما)، مواطنة من جنين (76 عاما)، مواطن من أريحا (76 عاما)، 6 مواطنين من مدينة القدس، و3 مواطنين في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (166)، نابلس (224)، بيت لحم (89)، قلقيلية (80)، رام الله والبيرة (146)، جنين (158)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (70)، طولكرم (98)، طوباس (34)، قطاع غزة (685)، ضواحي القدس (38)، مدينة القدس (135)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6964 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (54)، جنين (36)، نابلس (72)، طولكرم (13)، سلفيت (15)، قلقيلية (38)، طوباس (4)، أريحا (52)، قطاع غزة (187)، مدينة القدس (84).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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