بدران : حماس مستعدة لإنجاز المصالحة

غزة / سما /

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن حركته مستعدة لإنجاز المصالحة وتذليل العقبات من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.

وأكد بدران في حديث لإذاعة القدس المحلية بغزة، أن حماس تريد انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية بشكل متزامن يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات.

وبين أنه خلال الاجتماعات التي جرت مؤخرًا مع حركة فتح، تم التوافق على عدة قضايا أثناء الاجتماعات الثنائية والجماعية واجتماع الأمناء العامين، وتم الوقوف عند قضية المجلس الوطني والدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أن حماس طالبت أن تكون منظمة التحرير هي الأساس في التمثيل الفلسطيني أمام كل دول العالم، بحيث تضم كافة فئات وفصائل الشعب الفلسطيني.

وقال القيادي في حماس، إن السلطات المصرية لها دور كبير في بذل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال.

وأضاف بدران "الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له قيادة وطنية موحدة تعبر عن همومه وتطلعاته، وتقوده نحو التحرير والعودة".

واعتبر أن عودة السلطة الفلسطينية إلى نهج التنسيق الأمني بمثابة ضربة كبيرة لكل جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الداخلية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن حركته لديها قرار واضح وهو عدم العودة إلى المناكفات والتناقضات والتراشق الإعلامي مع حركة فتح.

وقال "معنيون بأن يكون هذا الحوار الفلسطيني وطني بامتياز تشارك فيه كل الفصائل وعدم إقصاء أي أحد".

وأضاف "الدافع الحقيقي للحوارات السابقة بين حماس وفتح لتحقيق المصالحة وارتياح الشعب الفلسطيني لسير المصالحة، هو تحلل السلطة من اتفاق أوسلو".