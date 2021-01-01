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تصاعد الازمة.. غانتس: نحن في طريقنا إلى الانتخابات

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد الازمة.. غانتس: نحن في طريقنا إلى الانتخابات



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان إلاسرائيلية أن حزب ازرق ابيض ، يفكرون في إصدار قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل ، ليكونوا هم من يقودون الخطوة ولا يسمحون لأي شخص بالتوقيع على حل الكنيست.

وكان زعيم المعارضة يائير لبيد اعلن أنه سيطرح الأربعاء المقبل قانون حل الكنيست .

ووفقا لتقرير القناة فلا يريد حزب أزرق أبيض السماح لأي شخص بقيادة الخطوة لحل الكنيست ، لذلك هم يفكرون في قيادتها بأنفسهم من خلال قانونهم الخاص. ومع ذلك ، لم يتخذ رئيس الحزب بيني غانتس قرارًا نهائيًا بشأن هذه القضية.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح غانتس أمس في محادثة مع اعضاء الحزب أنه "لا يرى كيف تتغير مسألة أداء الحكومة ، لذلك نحن في طريقنا إلى الانتخابات". ويؤكد أعضاء الحزبين في ازرق ابيض والليكود "القصة انتهت بالفعل ولا توجد وسيلة لمنع الانتخابات".

في غضون ذلك ، قال وزير العلوم ، يتسهار شاي مخول لبن " إن الحزب سينظر في التصويت مع هناك مستقبل على اقتراح الفض وقال "سنتعاون مع كل من لديه قاسم مشترك معنا".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أفادت الأنباء أنه بعد الإعلان عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية الغواصة ، أوضح غانتس في محادثات مغلقة أن "هذه ليست سوى الضربة الأولى". مضيفا أننا "لن نتردد في استخدام كل إمكانياتنا في الكنيست أيضًا ، لضمان استقرار الحكومة" ، وأضاف: "سيكون أسبوعًا صعبًا ".

#غانتس #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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