أعلى رقم منذ بدء الجائحة.. 96 إصابة بفيروس كورونا بطولكرم

رام الله / سما /

سجلت محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء، 96 إصابة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة.

وقال مدير عام صحة طولكرم الدكتور نائل السلمان إن طولكرم سجلت 96 إصابة جديدة بكورونا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفي السياق، قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن جلسةً للأمن والجهات ذات العلاقة ستعقد اليوم، للبحث في آليات تطبيق قرارات الحكومة للحد من تسجيل إصابات بكورونا.

ولم يستبعد المحافظ إعادة نشر حواجز للأمن في عدة مناطق بالمحافظة، لتطبيق القرارات وخاصة قرار الحظر الشامل والجزئي.