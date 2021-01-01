ترامب قلق من أن جولياني والفريق القانوني "حمقى يجعلونه يبدو سيئًا"

وكالات

يُقال إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالقلق من تعرضه للإحراج من قبل فريقه القانوني في حملته الانتخابية ، بقيادة محاميه الشخصي رودي جولياني ، الذي لم ينجح في سلسلة من القضايا التي طعن فيها في نتائج الانتخابات الأمريكية.

بعد ثلاثة أسابيع من التصويت في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) ، يواصل السيد ترامب الشكوى من المخالفات الواسعة النطاق دون تقديم أدلة ، وقد رفعت حملته قضايا عبر العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ومع ذلك ، لم يلقوا أي نجاح حتى الآن ، حيث تم بالفعل رفض عدد من قضاياهم من قبل محاكم الولاية.

و وفقًا لـ NBC News ، يشعر الرئيس بالقلق من أن الفريق القانوني لحملته يتكون من "حمقى" تجعل إخفاقاتهم وظهورهم الصحفي الغريب "يبدو سيئًا" ، على حد قول أحد المصادر.

يوم السبت ، استبعد قاضٍ فيدرالي في ولاية بنسلفانيا ، ماثيو بران ، أمرًا بمنع المسؤولين من إعلان فوز جو بايدن في الولاية ، حيث أشار إلى أن حملة ترامب قدمت "حججًا قانونية غير مدعومة بدليل."

ويوم الأحد ، أطاح فريق ترامب القانوني" بسيدني باول" بعد أن أشارت إلى أن الحاكم الجمهوري ووزيرة الخارجية في جورجيا كانا جزءًا من مؤامرة لصالح انتخاب جو بايدن.

بعد ذلك ، قال السيد جولياني ومحامية أخرى عن السيد ترامب ، جينا إليس ، في بيان إن سيدني باول "ليست عضوًا في فريق ترامب القانوني" كما أنها "ليست محامية للرئيس بصفته الشخصية".