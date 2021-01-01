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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء إغلاق شامل لجميع مرافق الحياة من الجمعة حتى صباح الأحد وإغلاق ليلي لمدة 14 يوما في كل المحافظات، وتسجيل 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بكورونا و517 حالة تعاف.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام): خبر الكشف عن مخططات استيطانية في الأغوار وتوسيع "طريق المعرجات".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-مستوطنون يعتدون على عائلة في بورين ويهاجمون سيارات المواطنين على طريق نابلس قلقيلية.

-اشتية: إغلاق شامل لجميع مرافق الحياة من الجمعة حتى صباح الأحد يتبعه آخر ليلي لمدة 14 يوما في كل المحافظات.

-الرئيس: مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة.

-9 وفيات و1558 إصابة جديدة بكورونا و517 حالة تعاف.

-التفكجي لـ"القدس": اسرائيل تبدأ بتنفيذ مشاريع ربط مستوطنات الغور.

-لقاح ثالث يعطي أملا إضافيا لسكان العالم بالتغلب على الوباء.

"الحياة الجديدة":

-الرئيس مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة.

-ميركل تؤكد استعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ.

-9 وفيات و1558 اصابة بكورونا.

-مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب نابلس وأهالي راس كركر يمنعون الاحتلال من اقامة أبراج مراقبة على أراضيهم.

-مجلس الوزراء: اغلاق مرافق الحياة من صباح الجمعة حتى صباح الأحد في كافة المحافظات.

-اشتية: سنصرف جميع المتأخرات دفعة واحدة اذا استلمنا أموالنا من الجانب الإسرائيلي.

"الأيام":

-إغلاق تام الجمعة والسبت، وليلا بقية الأيام مع تسجيل 9 حالات وفاة و1558 إصابة.

-اشتية: سنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور تسلم أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي.

-إصابات خلال اقتحام الجلزون وكفر نعمة ومستوطنون يعتدون على مركبات لمواطنين.

-ميركل تؤكد للرئيس استعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام إلى الأمام.

-الكشف عن مخططات استيطانية في الأغوار وتوسيع "طريق المعرجات".

-ريما دودين.. أول أميركية من أصول فلسطينية بالبيت الأبيض.

#الصحف الفلسطينية

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