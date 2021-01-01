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الإحتلال يعتقل شابين من جنين ويصيب عمالا بحالات اختناق

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابين من مدينة جنين ومن بلدة السيلة الحارثية على حاجز عسكري، وأصيب عدد من العمال، بحالات اختناق غرب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الإحتلال اعتقلت الشابين طارق زياد الجمال، ومحمد عامر جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين أثناء مرورهما على حاجز دوتان قرب يعبد.

وأصيب مساء أمس عدد من العمال، بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز لمسيل للدموع والقنابل الصوتية عليهم، بالقرب من جدار الضم المقام فوق أراضي قرية رمانة

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر، وبلدتي قباطية ومسلية وشنت حملة تمشيط واسعة.

#الإحتلال #السيلة الحارثية

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