شركة "ال عال" الاسرائيلية تسير رحلات جوية الى دبي ابتداء من الشهر القادم

القدس المحتلة / سما /

اعلنت شركة "ال عال" الاسرائيلية اليوم انها بعد ثلاثة اسابيع، ابتداء من تاريخ 13 كانون اول/ديسمبر ، ستقوم بتسيير 14 رحلة جوية اسبوعية الى مدينة دبي في الامارات.

وقالت "ان سعر التذاكر الى دبي سيبدأ من 299 دولار. في البداية سيتم ترتيب تأشيرات الدخول الى دبي عن طريق شركات الطيران".

واشارت الشركة في بيان لها" ستبدأ تشغيل 3 رحلات يوميا في ايام الاحد والخميس وباقي ايام الاسبوع ورحلتين باقي الايام. رحلات الشركة سيتم تسييرها من خلال استخدام الطائرات 737 وطائرات الدريملاينر 787 الجديدة التابعة للشركة".

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ابرام اتفاق مع وزارة الخارجية الاماراتية بموجبه سيتمكن الاسرائيليون من السفر الى الامارات في الايام المقبلة حتى دخول اتفاق الاعفاء من التأشيرات للمسافرين الاسرائيليين الى الامارات حيز التنفيذ.

وذكر البيان الصادر انه تم التوصل الى اتفاق اولي في اطاره ستقوم شركات الطيران الاسرائيلية بترتيب تأشيرة دخول الكترونية لجميع المسافرين الاسرائيليين على رحلاتهم.