  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شركة "ال عال" الاسرائيلية تسير رحلات جوية الى دبي ابتداء من الشهر القادم

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "ال عال" الاسرائيلية تسير رحلات جوية الى دبي ابتداء من الشهر القادم



القدس المحتلة / سما /

 اعلنت شركة "ال عال" الاسرائيلية اليوم انها بعد ثلاثة اسابيع، ابتداء من تاريخ 13 كانون اول/ديسمبر ، ستقوم بتسيير 14 رحلة جوية اسبوعية الى مدينة دبي في الامارات.

وقالت "ان سعر التذاكر الى دبي سيبدأ من 299 دولار. في البداية سيتم ترتيب تأشيرات الدخول الى دبي عن طريق شركات الطيران".

واشارت الشركة في بيان لها" ستبدأ تشغيل 3 رحلات يوميا في ايام الاحد والخميس وباقي ايام الاسبوع ورحلتين باقي الايام. رحلات الشركة سيتم تسييرها من خلال استخدام الطائرات 737 وطائرات الدريملاينر 787 الجديدة التابعة للشركة".

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ابرام اتفاق مع وزارة الخارجية الاماراتية بموجبه سيتمكن الاسرائيليون من السفر الى الامارات في الايام المقبلة حتى دخول اتفاق الاعفاء من التأشيرات للمسافرين الاسرائيليين الى الامارات حيز التنفيذ.

وذكر البيان الصادر انه تم التوصل الى اتفاق اولي في اطاره ستقوم شركات الطيران الاسرائيلية بترتيب تأشيرة دخول الكترونية لجميع المسافرين الاسرائيليين على رحلاتهم.

الأكثر قراءة اليوم

رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز مدرب ولاعب

ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

شاهد : البارت المحذوف من اغنية هتان كلمات وفيديو

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

الأخبار الرئيسية

فتح

روحي فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

ترامب

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

5

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

بايدن

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

الرئيس

الرئيس عباس لـ "أنجيلا ميركل": مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة