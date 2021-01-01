  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي نابلس وداهمت منزل يوسف الجعدة حنني، وتركت خرابا في منزله، فيما اعتقلت شقيقه نسيم موسى الجعدة وهو أسير من منزله في الحارة الشرقية بالبلدة.

واعتقلت قوات خاصة "مستعربة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الفائتة، مواطنين خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن وحدة من المستعربين، اعتقلت المواطنين أمين وعمر زاهدة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط صوب المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب علي مهند مرزوق من جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.

فما جرى اعتقال الشاب طارق زياد الجمال عن حاجز دوثان قرب جنين وهو من سكان مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعدد من الآليات العسكرية. فيما نصب جنود الاحتلال حاجزا طيارا قبالة مخيم العروب شمالي الخليل.

يتبع..

#اعتقال #الضفة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز مدرب ولاعب

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

شاهد : البارت المحذوف من اغنية هتان كلمات وفيديو

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

الأخبار الرئيسية

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

حماس نقلت رسالة إلى إسرائيل من خلال مصر: الوضع الصحي في غزة قد يخرج السيطرة

فتح

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

ترامب

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

5

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟