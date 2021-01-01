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"كابينيت كورونا" يصادق على عودة متدرجة للمدارس وفتح تجريبي للمجمعات التجارية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كابينيت كورونا" يصادق على عودة متدرجة للمدارس وفتح تجريبي للمجمعات التجارية



القدس المحتلة/سما/

صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) وبالإجماع على عودة متدرجة للمدارس في جميع المراحل على أن تكون الابتدائيات أولا، وذلك من خلال استكمال عودة طلاب وطالبات الصفوف الخامسة والسادسة للتعليم الوجاهي بمجموعات صباح اليوم الثلاثاء.

ويعود، اليوم، إلى مقاعد الدراسة نحو 300 ألف طالب وطالبة من صفوف الخامسة والسادسة بالابتدائيات، وذلك بعد أكثر من شهرين من التعليم عن بعد عبر منظومة الزوم، ومع عودة التعليم الوجاهي سيكون بإمكان هؤلاء الطلاب والطالبات التعلم لمدة 3 أيام في المدارس والاستمرار أيضا بالتعليم عن بعد.

وتم المصادقة على العودة المتدرجة للمدارس فجر اليوم الثلاثاء، بموجب الخطة التي قدمها وزير التربية والتعليم يوآف غالانت، حيث استمرت المشاورات بين أعضاء "كابينيت كورونا" مدة 8 ساعات، وسط خلافات بين الوزراء وخاصة من قبل وزراء "كاحول لافان" الذين أبدوا تحفظات على العودة السريعة للمدارس.

وتم الاتفاق على خطة العودة المتدرجة للمدارس في البلدات المصنفة خضراء وصفراء فقط، وذلك من خلال التعليم الوجاهي بمجموعات مع الحفاظ على إجراءات وتعليمات الوقاية لوزارة الصحة، وكذلك أن يكون التعليم الوجاهي لمدة 3 أيام مع استكمال التعليم عن بعد، فيما لا يستبعد إمكانية تطبيق منظومة التعلم بورديات خاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وصفوف الخوامس والسوادس.

وبموجب الخطة التي تم المصادقة عليها سيتم استثناء العودة للمدارس في البلدات المصنفة حمراء وبرتقالية، وتقرر أيضا أن طلاب المدارس الثانوية في المدن الخضراء والصفراء سيعودون إلى المدرسة يوم الأحد المقبل، بينما طلاب المدارس الإعدادية سيعودون إلى المدرسة يوم الأحد التالي، أي يوم 6 كانون الأول/ديسمبر.

إلى جانب العودة المتدرجة للمدارس في البلدات المصنفة كمناطق خضراء وصفراء، سيتم زيادة عدد فحوصات اكتشاف فيروس كورونا بين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والطلاب، وفقا لطلب وزير التربية والتعليم.

كما تقرر أيضا تقديم اقتراح تجريبي لفتح الأسواق بشروط الحفاظ على إجراءات الوقاية والتقييدات المشددة. وسيتم تحديد تاريخ افتتاح المراكز التجارية وفقا للنتائج التجريبية وحالة العدوى العامة.

وبموجب الخطة التجريبية، أعلن وزير المالية، يسرائيل كاتس، أنه من المتوقع افتتاح 15 مركزا تجاريا، غدا الأربعاء، لمدة أسبوع قبل افتتاح جميع المراكز التجارية في البلاد

#كابينيت كورونا #القدس المحتلة #فيروس كورونا

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