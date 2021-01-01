الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في شهرين ونصف

وكالات

صعد الجنيه الإسترليني، أمس الاثنين ، ليلامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في شهرين ونصف بدعم من مزيد من الأنباء الإيجابية بشأن لقاح محتمل للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما دفع المستثمرين إلى شراء العملات العالية المخاطر.

ولقي الإسترليني دعما أيضا من توقعات بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى اتفاقية للتجارة بعد الانفصال.

وعند أعلى مستوى لها في الجلسة، صعدت العملة البريطانية 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3396 دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر/أيلول قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها لتسجل في أواخر التعاملات 1.3316 دولار، وفقا لرويترز.

وفي مقابل اليورو، ارتفع الإسترليني أكثر من 0.5 بالمئة إلى 88.68 بنس قرب أعلى مستوى له في أسبوعين.