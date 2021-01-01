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ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا



وكالات

قال مصدر بالقصر الملكي الإسباني، إن "الملك فيليب السادس بدأ، اليوم الاثنين، الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد مخالطة شخص تأكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن الملك (52 عاما) ألغى مشاركاته في الفعاليات العامة خلال فترة الحجر، وذلك عقب ثبوت إصابة الشخص اليوم الاثنين، بعد يوم من اختلاطهما.


كان الملك فيليب قد رأس اجتماعا علميا في مدريد، في وقت سابق اليوم، وفقا لرويترز.

وقال المصدر، إن "الملكة لتيثيا وابنتيهما سيواصلن أنشطتهن الملكية".

وسجلت إسبانيا أكثر من 1.58 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

وهي ثاني أكبر حصيلة في غرب أوروبا بعد فرنسا، فضلا عن 43131 حالة وفاة.

#اسبانيا #فيروس كورونا #الحجر الصحي #ملك اسبانيا #فيليب السادس

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