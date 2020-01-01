غريزمان: ميسي معي حتى الموت... فيديو

وكالات

كشف المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، طبيعة العلاقة بينه والأسطورة ليونيل ميسي بعد شائعات عن خلافات بينهما.

وأكد غريزمان أن "ميسي غضب عندما طلب منه المجيء إلى برشلونة في المرة الأولى، ولكن عندما انضممت إلى الفريق قال لي إنه معي حتى الموت، وهذا ما أشعر به كل يوم".



كان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، اتهم ميسي بأنه أحد الأسباب وراء عدم تألق أنطوان مع برشلونة وأنه لم يكن يريد أن يتعاقد الفريق معه.

وأشار إلى أن "ميسي يبدي رأيه في كل شيء.. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان.. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك.. إنه نظام ترهيب.. إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده".

واختتم، "ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه.. في الموسم الماضي لم يتحدث إلى أنطوان جريزمان أو يمرر إليه الكرة".

وفي هذا الصدد، قال ميسي ردا غاضبا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تصريحات خال غريزمان قائلا، "تصريحات خال جريزمان؟ لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني"، وفقا لبرنامج "الشيرنجيتو".

وعلق غريزمان على ذلك قائلا، "أخبرت ميسي أنني لم أتحدث معهم في شيء.. ميسي يعرف ذلك.. ليس معي حتى رقم خالي"، وفقا لصحيفة "ماركا".