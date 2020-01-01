  1. الرئيسية
  2. الرياضة

غريزمان: ميسي معي حتى الموت... فيديو

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غريزمان: ميسي معي حتى الموت... فيديو



وكالات

كشف المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، طبيعة العلاقة بينه والأسطورة ليونيل ميسي بعد شائعات عن خلافات بينهما.

وأكد غريزمان أن "ميسي غضب عندما طلب منه المجيء إلى برشلونة في المرة الأولى، ولكن عندما انضممت إلى الفريق قال لي إنه معي حتى الموت، وهذا ما أشعر به كل يوم".


كان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، اتهم ميسي بأنه أحد الأسباب وراء عدم تألق أنطوان مع برشلونة وأنه لم يكن يريد أن يتعاقد الفريق معه.
وأشار إلى أن "ميسي يبدي رأيه في كل شيء.. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان.. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك.. إنه نظام ترهيب.. إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده".

واختتم، "ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه.. في الموسم الماضي لم يتحدث إلى أنطوان جريزمان أو يمرر إليه الكرة".

وفي هذا الصدد، قال ميسي  ردا غاضبا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تصريحات خال غريزمان قائلا، "تصريحات خال جريزمان؟ لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني"، وفقا لبرنامج "الشيرنجيتو".

وعلق غريزمان على ذلك قائلا، "أخبرت ميسي أنني لم أتحدث معهم في شيء.. ميسي يعرف ذلك.. ليس معي حتى رقم خالي"، وفقا لصحيفة "ماركا".

#غريزمان #ليونيل ميسي #برشلونة #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز مدرب ولاعب

ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

شاهد : البارت المحذوف من اغنية هتان كلمات وفيديو

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

الأخبار الرئيسية

حماس نقلت رسالة إلى إسرائيل من خلال مصر: الوضع الصحي في غزة قد يخرج السيطرة

فتح

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

ترامب

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

5

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

بايدن

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر