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نقابة الصحفيين المصريين تعلن عن مقاطعة المدعو "محمد رمضان"

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين المصريين تعلن عن مقاطعة المدعو "محمد رمضان"



القاهرة/سما/

أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بيانا، بشأن أزمة صورة محمد رمضان مع إسرائيليين.

وقال البيان، وفق ما نقل موصقع صحيفة (المصري اليوم): "تابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب، ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال".

ودان نقابة الصحفيين المصريين ما أسماه "مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق".

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، ويؤكد المجلس أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وجدد مجلس نقابة الصحفيين بمصر، تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيون

 

#الفنان محمد رمضان #اسرائيل #تطبيع #مقاطعة

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