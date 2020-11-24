بالصور.. ياسمين صبري تستقبل "سيدة المطر"

وكالات

استقبلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، الاثنين، في منزلها نعمات عبد الحميد المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطر"، والتي أحدثت صورتها وهي تعمل تحت المطر، الجمعة الماضية، موجة من التعاطف الشعبي الكبير في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت الفنانة المصرية على حسابها في "تويتر" صورا تجمعها بـ"سيدة المطر" وزوجها، وأرفقت الصور بتعليق: "الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير. ست صبورة ومكافحة. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

وفي وقت سابق، كشفت السيدة المصرية عن تلقيها اتصالا من الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة.

وذكرت: "قال المتصل إنه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة. اطمئن على صحتي وأبلغني أنه وزوجته (الفنانة ياسمين صبري) سيقدمان كل ما أحتاجه، ثم تحدثت إلي (ياسمين صبري) ووعدتني بزيارة منها لتلبية متطلباتي".

وأضافت "نمت سعيدة، أحمد الله على فضله واهتمام الناس بقصتي، أشكر صاحب الصورة لعلها إشارة من السماء في توقيت صعب".



وشغلت الصورة الكثير من المصريين، فيما تساءل عدد كبير من المتابعين عن السيدة وطريقة التواصل معها لمساعدتها، كما تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها مطالبين الحكومة المصرية بدعمها.

إلا أن الرد الرسمي جاء سريعا، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع "سيدة المطر"، حتى تم العثور عليها.



وتعاني السيدة نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف (63 عاما)، من ظروف إنسانية صعبة، ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن فريق وزارة التضامن الاجتماعي عرض إيداعها في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.

وعلى الفور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة، فيما تم تحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.