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طقس فلسطين: أجواء خريفية مائلة للبرودة ليلاً

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 06:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء خريفية مائلة للبرودة ليلاً



رام الله /سما/

يتواصل الجو المستقر اليوم الثلاثاء ويكون الجو خريفياً عادياً نهاراً ومائلا للبرودة ليلاً ، ويوم غد يبقى الجو خريفياً مستقراً نهاراً ومع ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي متوسط الفعالية ويمتاز بالشمولية الجغرافية وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الوسطى والشمالية.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع طقس مستقر تماماً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

ويوم غد الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات، و تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً خلال ساعات العصر والمساء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع هطول الأمطار في شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية مع هبات نشطة في الجبال.

وفي يوم بعد غد الخميس يبقى الجو باردا بشكل ملموس في المناطق الجبلية  وبارد نسبي  في المناطق السهلية وتتساقط الأمطار في معظم المناطق بمشيئة الله تعالى. وتسود خلال ساعات النهار رياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الجمعة ترتفع الحرارة قليلاً مع بقاء الجو بارداً بشكل واضح في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، ويزيد من الإحساس بالبرودة النشاط المتوقع للرياح الشرقية

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