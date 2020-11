بايدن: أعضاء فريقي "سيحشدون العالم" لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن أعضاء فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية "سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل له".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، كتب بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء فريقي للأمن القومي والسياسة الخارجية، سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها... تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها".

وشدد على أنه "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية، وأنه على ثقة من أن هذه المجموعة ستفعل ذلك".

Today, I’m announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone.



It’s time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts