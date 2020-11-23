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بايدن: أعضاء فريقي "سيحشدون العالم" لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: أعضاء فريقي "سيحشدون العالم" لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها



واشنطن/سما/

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن أعضاء فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية "سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل له".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، كتب بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء فريقي للأمن القومي والسياسة الخارجية، سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها... تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها".

وشدد على أنه "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية، وأنه على ثقة من أن هذه المجموعة ستفعل ذلك".

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