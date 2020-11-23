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ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أول تصريح يشير إلى اعترافه بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية إنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة إيملي ميرفي “بالقيام بما يلزم ” فيما يتعلق بعملية الانتقال الرئاسي.

وأعلن ترامب في تغريدة على تويتر بأنه يوصي ميرفي وفريق الإدارة بالعمل في هذا الاتجاه من أجل مصلحة البلاد.

ورحب فريق بايدن بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة" ، وقامت إدارة الخدمات العامة الأميركية بتبليغ بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

وقام أيضا  كبير موظفي البيت الأبيض تسلم نسخة من رسالة إدارة الخدمات العامة لبايدن  أن بإمكانه بدء عملية الانتقال.


 

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ترامب

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