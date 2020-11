ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أول تصريح يشير إلى اعترافه بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية إنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة إيملي ميرفي “بالقيام بما يلزم ” فيما يتعلق بعملية الانتقال الرئاسي.

وأعلن ترامب في تغريدة على تويتر بأنه يوصي ميرفي وفريق الإدارة بالعمل في هذا الاتجاه من أجل مصلحة البلاد.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.