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تربية بيت لحم تغلق مدرستين وشعب صفية بسبب كورونا

الإثنين 23 نوفمبر 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تربية بيت لحم تغلق مدرستين وشعب صفية بسبب كورونا



بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، اغلاق مدرستين وشعب صفية، بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا.

وافادت الوكالة الرسمية، بأن مديرية التربية والتعليم قررت اغلاق مدرسة المستقبل الاساسية المختلطة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حتى نهاية الاسبوع بعد اصابة معلمة، ومدرسة بنات تقوع الثانوية شرقا لمدة 48 ساعة، بسبب اصابة معلمة وطالبتين، وشعبتي الصف الثالث في مدرسة، بنات أبو عبيدة الاساسية في بلدة العبيدية شرقا لمدة 48 ساعة، بعد ظهور اصابة، والتشيلي الاساسية في بيت جالا غربا لمدة 48 ساعة، بعد اصابة معلمة.

واضافت المديرية ان هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

#بيت لحم #اغلاق #مديرية التربية والتعليم #فيروس كورونا

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