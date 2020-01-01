3 وفيات و135 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال يومين

القدس المحتلة / سما /

توفي 3 مقدسيّين وأصيب 135 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين.

وأوضح الجبريني في بيانه أن "المدينة شهدت خلال اليومين الماضيين تسجيل 3 حالات وفاة في سلوان ومخيم شعفاط والبلدة القديمة ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 98 حالة".

وأفاد بتسجيل المدينة 135 إصابة؛ 65 من بينها سُجّلت أمس الأحد، فيما سُجّلت 70 إصابة اليوم الإثنين، بالإضافة إلى تسجيل 98 حالة شفاء.

وذكر الجبريني أن عدد الإصابات النشطة وصل إلى 588.

ولفت إلى أن "عدد الحالات المقدسية التي تعالج حاليا في المستشفيات يبلغ أكثر من 40 حالة من بينها عدد من الحالات الخطيرة".

وأوضح أن "كافة أحياء مدينة القدس موزعة على الألوان البرتقالية والصفراء والخضراء دون وجود أية منطقة حمراء لكن التغيير بالمعطيات حسب عدد الإصابات يوميا قد يعيد بعض الأحياء إلى اللون الأحمر"، داعيا المقدسيين إلى "مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم".