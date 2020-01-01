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ضبط 8 آلاف جهاز "راوتر" اسرائيلي ممنوع من التداول في نابلس

الإثنين 23 نوفمبر 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 8 آلاف جهاز "راوتر" اسرائيلي ممنوع من التداول في نابلس



نابلس / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نابلس مساء اليوم الاثنين نحو 8 آلاف جهاز "راوتر" إسرائيلي ممنوع من العمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية.

وأوضح جهاز الضابطة، ان ضبط هذه الاجهزة جاء بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجودها داخل إحدى المخازن في المحافظة، وعليه توجهت قوة من جهازي الضابطة والأمن الوقائي وجهة الاختصاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المكان وتمكنت من ضبط الكمية، حيث أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية المذكورة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#الضابطة الجمركية

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