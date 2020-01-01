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السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة إعتداء إرهابي

الإثنين 23 نوفمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة إعتداء إرهابي



الرياض /سما/ واس

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.

وقال المصدر: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم يسقط جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي ترتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخرا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي".

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