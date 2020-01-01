الخارجية: وفاة واصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة وحالتي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 305، والإصابات إلى 7112، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين في كولومبيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن غازي نوفل، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 3.

وافادت سفارة دولة فلسطين في بلغاريا، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لموظفين في السفارة، وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وافراد السفارة من الفيروس، وكذلك تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في بلغاريا.

الى ذلك، افادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بتسجيل عدد من الإصابات في صفوف موظفي السفارة، وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وافراد السفارة من الفيروس، وكذلك تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الأردن. ويشار الى أن السفارة أغلقت أبوابها حتى اشعار آخر، وأعلنت عدم استقبال مراجعين.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة. كما افادنا الفريق عدم تسجيل اية اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد الإصابات 4436 إصابة.