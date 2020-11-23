  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلقيلية: قرار بإغلاق بلدة جينصافوط بشكل كامل أربعة أيام

الإثنين 23 نوفمبر 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: قرار بإغلاق بلدة جينصافوط بشكل كامل أربعة أيام



قلقيلية / سما /

قرر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، إغلاق بلدة جينصافوط إغلاقاً شاملاً لمدة أربعة أيام.

ويبدأ الإغلاق وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، من اليوم الاثنين 23/11/2020 الساعة الخامسة مساءً.

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 40 إصابة معظمها ناتجة عن المخالطة في الأعراس.

وأضاف: عليه فقد بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذا القرار ومساندة فريق الطب الوقائي الذي يعمل في البلدة لحصر الخريطة الوبائية واجراء الفحوصات اللازمة.

كما تقرر إغلاق بلدية حبلة لمدة 48 ساعة تبدأ من صباح اليوم بعد اكتشاف عدد من الاصابات فيها، وحتى ظهور نتائج المخالطين الذين تم سحب عينات منهم صباح اليوم.

وأعرب رواجبة من المواطنين الالتزام بالتعليمات واتاحة الفرصة امام الجهات المختصة لإكمال عملها.

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا #إغلاق بلدة جينصافوط

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 17 | شاهد | تسلل لمنزل جبل

ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز مدرب ولاعب

الأخبار الرئيسية

بايدن

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

الرئيس

الرئيس عباس لـ "أنجيلا ميركل": مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة

وزير الجيش الاسرائيلي يكشف شروط تل ابيب لـ "تحسين" أوضاع سكان غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتية: سنصرف جميع المتأخرات دفعة واحدة إذا استلمنا كامل أموالنا

بن سلمان

ردود فلسطينية حذرة على قمة نتنياهو وبن سلمان: "لم يتم التوصل لاتفاقات جوهرية"..!