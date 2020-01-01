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شرطة غزة: سنتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمنع انتشار "كورونا"

الإثنين 23 نوفمبر 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة: سنتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمنع انتشار "كورونا"



غزة / سما /

أكد مدير إدارة العمليات المركزية والاتصالات في جهاز الشرطة بغزة، العميد علي النادي، اليوم الاثنين، ان الشرطة ستتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمنع انتشار وباء كورونا في القطاع.

وأوضح النادي في حديث مع إذاعة القدس المحلية، ان الإجراءات التي تمارسها الشرطة بمنع التجول واغلاق المحلات في ساعات معينة، هدفها الحفاظ على حياة الناس.

وأشار إلى ان الشرطة تحاول تيسير  الأمور على المواطنين كما وتعاقب المخالفين.

وبيّن أن المواطن غير الملتزم يتم توقيفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه بسبب عدم التزامه بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة.

ونبه النادي، إلى أن عدم التزام المواطنين يرهق جهاز الشرطة الذي يقوم بضبط الأمن العام بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات منع تفشي فايروس كورونا.

وقال العميد: إن "جهاز الشرطة في وزارة الداخلية يقدم كل ما لديه للحفاظ على حياة أبناء شعبنا".

وشدّد على أن جميع الإجراءات التي تنفذها الشرطة هدفها حماية أبناء شعبنا والحفاظ على الصحة العامة.

#غزة #الشرطة #فيروس كورونا #قطاع غزة

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