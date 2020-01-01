نائب محافظ جنين يستقبل رئيس سلطة الأراضي

جنين / سما /

استقبل نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الإثنين، رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم والوفد المرافق له، وضمّ: مدير عام التسجيل سامر عودة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية المستشار أحمد الأحمد، بحضور رئيس بلدية جنين فايز السعدي.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة دوائر السلطة في جنين والإطلاع على سير عملها بناء على توجيهات الحكومة ومتابعة ملف التعديات على الأراضي الحكومية.

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك لوقف المخالفات التي تقع ضمن الأراضي التابعة لخزينة الدولة، ما يحقق المصلحة العامة وحماية الأراضي.

وأكد رئيس سلطة الأراضي دور المحافظين في متابعة قضايا التعديات على أراضي الدولة واستردادها بموجب أنهم ينفذون قرارات رئاسية ومن صلاحياتهم متابعة المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة والحجز على الأراضي العامة المُعتدى عليها إلى حين إصدار إجراء قانوني يعالج كافة الإشكاليات والمخالفات التي على أراضي الدولة.

وأثنى أبو الرب على جهود سلطة الأراضي في تثبيت الحقوق العامة والخاصة من خلال استكمال أعمال التسوية وإزالة كافة العقبات.