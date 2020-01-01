جنين: تسلم مركبتي إطفاء لمدينة جنين ومركز برطعة

جنين / سما /

تسلمت مديرية الدفاع المدني اليوم الإثنين، مركبتي إطفاء لمدينة جنين ومركز برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، بتبرع من المملكة العربية السعودية من أصل ثماني مركبات، موزعة على عدد من المحافظات في إطار رفد قدرات طواقم الدفاع المدني استجابة لحالات نظام الطوارئ المحتملة، وذلك بحضور نائب محافظ جنين كمال أبو الرب ومدير عام الدفاع المدني العقيد عماد أبو ذياب، ومساعد المحافظ أحمد القسام وطاقم الدفاع المدني.

وقال أبو الرب " إن المنحة السعودية ستقدم إضافة جديدة لعمل طواقم الدفاع المدني وتعزز من قدراته في المهمة الملقاة عليه لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم بمهنية وكفاءة عالية وسرعة التعامل مع الحوادث.

من ناحيته شكر العقيد أبو ذياب محافظة جنين على دعمها لتطوير آلية عمل الدفاع المدني ،ومستعرضا عمل الجهاز واحتياجاته .