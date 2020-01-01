وزير الجيش الاسرائيلي يكشف شروط تل ابيب لـ "تحسين" أوضاع سكان غزة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، وزير الجيش بيني غانتس: إن "إسرائيل" مستعدة لتحسين أوضاع سكان غزة.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن تحسين أوضاع سكان غزة، يكون حال التوصل إلى تفاهم حول هدوء طويل الأمد، وعودة الجنود الأسرى.

وأفاد غانتس بهذه التصريحات، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حيث شكره على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع الفلسطينيين.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، إنه بحث معه موضوع ما وصفه "انتهاك حـماس للسيادة في الجنوب"، وفق زعمه.