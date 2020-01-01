  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الجيش الاسرائيلي يكشف شروط تل ابيب لـ "تحسين" أوضاع سكان غزة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي يكشف شروط تل ابيب لـ "تحسين" أوضاع سكان غزة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، وزير الجيش بيني غانتس: إن "إسرائيل" مستعدة لتحسين أوضاع سكان غزة.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن تحسين أوضاع سكان غزة، يكون حال التوصل إلى تفاهم حول هدوء  طويل الأمد، وعودة الجنود الأسرى.

وأفاد غانتس بهذه التصريحات، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حيث شكره على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع الفلسطينيين.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، إنه بحث معه موضوع ما وصفه "انتهاك حـماس للسيادة في الجنوب"، وفق زعمه.

#غانتس #الجيش الاسرائيلي #قطاع غزة #سكان غزة #حماس #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #حدود غزة #الجنود الاسرى #ملادينوف #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 17 | شاهد | تسلل لمنزل جبل

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر ديربي الرياض .. الرياضية السعودية

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتية: سنصرف جميع المتأخرات دفعة واحدة إذا استلمنا كامل أموالنا

بن سلمان

ردود فلسطينية حذرة على قمة نتنياهو وبن سلمان: "لم يتم التوصل لاتفاقات جوهرية"..!

سس

رئيس الموساد السابق: اللقاءات السرية بيننا وبين قادة عرب تمت في الليالي عادة.. وأحيانا تنكرنا بلباس النساء

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع