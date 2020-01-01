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واشنطن: كل الخيارات مفتوحة على الحوثيين

الإثنين 23 نوفمبر 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: كل الخيارات مفتوحة على الحوثيين



واشنطن /سما/

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن بلاده "تبقي كل الخيارات مفتوحة" على الحوثيين في اليمن، وسط تقارير تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تصنف الجماعة "إرهابية".

وقال في حديث صحفي خلال زيارة للفلبين: "واشنطن تراقب الوضع عن كثب. نحن ندرس بشكل دائم ما إذا كان علينا أن نصنف جماعة ما إرهابية وكيف يجب أن نفعل ذلك".

وأضاف: "ما زال ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وسيبقى كذلك خلال الخمسين يوما المقبلة، وسيكون هذا الأمر بالتأكيد على جدول الأعمال، وسيتعين علينا أن نرى كيف سيتم ذلك".

وتابع: "في الوقت الحاضر ندعو الحوثيين إلى الابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة جيرانهم والمدنيين في الأراضي اليمنية والانخراط في عملية سلام بحسن نية مع أصحاب المصلحة الآخرين في اليمن".

وأثار احتمال تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين "مجموعة إرهابية" غضب الجماعة التي قالت: "لا يحق لترامب أن يتخذ قرارات مماثلة بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية".

#الولايات المتحدة #روبرت أوبراين #اليمن #الحوثيون #منظمة ارهابية #الادارة الامريكية

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