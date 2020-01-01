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أبو الغيط يطلع الأمم المتحدة على جهود الجامعة العربية لمواجهة جائحة كورونا

الإثنين 23 نوفمبر 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يطلع الأمم المتحدة على جهود الجامعة العربية لمواجهة جائحة كورونا



القاهرة /سما/

استعرض أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جهود الجامعة لمواجهة تداعيات كورونا، بدءا من الدعوة لإسكات البنادق في عموم المنطقة، وصولا إلى تكريس الجهود لمكافحة الجائحة.

وقال أبو الغيط في كلمته خلال حوار دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر "الفيديو كونفرانس": "الأعباء الهائلة الإضافية التي خلفتها الجائحة على المنطقة العربية المثقلة أصلا بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخليا وغيرها من التحديات الهيكلية الضخمة التي تمس أمن واستقرار وسلامة العديد من دولها".

وأكد، أن "الجائحة ساهمت إما في إذكاء الصراعات القائمة أو في تعقيد الجهود المبذولة لتسويتها أو في تفاقم الحالة الإنسانية العامة في مواقع الأزمات، وخاصة في اليمن وسوريا وليبيا، وكذلك في دول أخرى مثل السودان والصومال، فضلا عن إسهام الجائحة في زيادة عدد المستضعفين والمحتاجين في الأراضي الفلسطينية والذين يعانون أصلا من ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي".

ولفت إلى تبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة وغيره من مجالس وأجهزة الجامعة المتخصصة لحزم متكاملة من الإجراءات للاستجابة للجائحة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد أبو الغيط على أن "كافة هذه التحديات تستلزم إقامة مشاركة أوسع وأوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة لتنظيم الاستجابة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة الجائحة وتداعياتها وتحجيم تأثيراتها على حالة السلم والأمن في مختلف مواقع العالم".

وطرح عددا من المقترحات لتعزيز الشراكة المنشودة، بما في ذلك في سبيل توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات التي سيجري توفيرها وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نموا، وإطلاق نداء مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية لدعوة الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نمواً، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة.

#احمد ابو الغيط #الجامعة العربية #الامم المتحدة #فيروس كورونا

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