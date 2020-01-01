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ردا على سؤال من حزب الليكود حول زيارة السعودية.. نتنياهو: هل أنتم جادون؟

الإثنين 23 نوفمبر 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على سؤال من حزب الليكود حول زيارة السعودية.. نتنياهو: هل أنتم جادون؟



القدس المحتلة /سما/

 رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، التعليق على أنباء زيارته السرية للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما يشير إلى عدم صحة تلك الأنباء.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قال نتنياهو ردا على سؤال وجه إليه خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" حول الزيارة: "هل أنتم جادون؟ أصدقائي، طوال عمري لم أعلق على مثل هذه الأمور، ولا أنوي البدء في ذلك الآن".

وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، وعقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

من جانبه، أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت، صحة هذه التقارير، وقال في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال: "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأنه تم الكشف عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية".

ونفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صحة التقارير حول الاجتماع المزعوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.

#حزب الليكود #نتنياهو #اسرائيل #السعودية #محمد بن سلمان #دول الخليج

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