الاحتلال يدعي: اكتشاف شبكة تابعة لحركة حماس في الضفة

رام الله /سما/

كشف الجيش الإسرائيلي انه ضبط خلية تابعة لحركة حماس تضم نشطاء في الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن جهاز "الشاباك" بالتعاون مع جيش الاحتلال، كشفت عن خلية تابعة لحركة حماس في الضفة قامت بتهريب أموال من تركيا عبر بطاقات ائتمان تنقل من غزة الى رام الله.

وزعم جيش الاحتلال انه تم الكشف قبل عدة أشهر، عن تحويل ناشط في الكتلة يدعى عبد الرحمن حمدان، مبلغ كبير لتمويل حركة حماس، وتم مؤخرًا اعتقال خلية مؤلفة من خمسة طلاب في الجامعة، جميعهم نشطاء حماس الذين كانوا على اتصال مع كبار مسؤولي التنظيم في تركيا لتحويل الأموال عبر قطاع غزة إلى الضفة بواسطة بطاقات الائتمان.

وكشف الاحتلال عن أسماء النشطاء وهم: محمد ماجد عبد المجيد حسن من رام الله، وعبد الرحمن صباح جودة علوي من دير جرير، وبركات رائد بركات مالكي من مخيم الجلزون، ويحيى صادق سميح قاروط من إكتابا في طولكرم، وحمزة عبيد عبد الراكم زلوم من سميراميس.