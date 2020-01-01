رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 أفضل نادي في القرن 21 وأبرز لاعب ومدرب

أبو ظبي / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية متابعينا في الوطن العربي، رابط التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 لاختيار أفضل نادي في القرن 21 وأبرز اللاعبين والمدربين والدوريات العالمية والعربية كافة.

ويُمكن الدخول على رابط التصويت عبر موقع جوائز جلوب سوكر 2020 مجانا ثم اختيار نادي القرن 21 من وجهة نظرك، إضافة إلى اللاعب والمدرب والنادي الأفضل كما شاهدت في السنوات الماضية.

وبعد الدخول إلى موقع تصويت جلوب سوكر، أولا اختبار التصويت لأفضل لاعب في عام 2020، منهم، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، ليونيل ميسي، كريم بنزيمة، سيرج جنابري، روبرت ليفاندوفيسكي، ماركينيوس.

أما زاوية المرشحين لجائزة نادي العام الجاري، فهم على رأس القائمة بايرن ميونخ ثم ليفربول، يوفنتوس، إشبيلية، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، فيما غاب برشلونة ومانشستر سيتي عن الواجهة بشكل نهائي.

رابط التصويت جوائز جلوب سوكر 2020 اضغط هنا

وترشح لجائزة أفضل مدرب في العالم موسم 2020، جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)، يورغن كلوب (ليفربول)، توماس توخيل (باريس سان جيرمان)، جولين لوبيتيغي (إشبيلية)، هانز ديتر فليك (بايرن ميونخ).

وفي ما يتعلق بجائزة نادي القرن 21، يتنافس فيها الأهلي المصري مع يوفنتوس الإيطالي، ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني.

أما قائمة مرشحو جائزة لاعب القرن 21، هم، ليونيل ميسي، آريين روبن، أندريه شيفتشينكو، أندريس إنييستا، أندريا بيرلو، كريستيانو رونالدو، فرانشيسكو تونس، فابيو كانافارو، ديفيد بيكهام، فرانك لامبارد.

كما شملت القائمة للاعب القرن، إيكر كاسياس، جيانلويجي بوفون، كيليان مبابي، كاكا، لوكا مودريتش، لويس فيغو، نيمار، فيليب لام، مانويل نوير، محمد صلاح، رونالدو، سيرجيو راموس، رونالدينيو، ستيفين جيرارد.