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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 4 وفيات و689 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع الإثنين أنها أجرت 2578 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى تعافي 198 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 15457 إصابة.

وبيّنت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 6004 إصابات نشطة والحالات المتعافية 9384 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 69 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 268 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.



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