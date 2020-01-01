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لجان المقاومة تدين زيارة نتنياهو للسعودية

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تدين زيارة نتنياهو للسعودية



غزة /سما/

ادانت "لجان المقاومة في فلسطين" زيارة المجرم نتنياهو للسعودية ولقاءه ولي العهد السعودي واعتبرتها تطور خطير لابد من التراجع عنه باعتباره جرم كبير يقدم عليه النظام السعودي .

واكدت "لجان المقاومة" انه بزيارة الارهابي نتنياهو للسعودية تكتمل اركان جريمة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني وان هذه الزيارة هي طعنة في ظهر وخاصر الشعب الفلسطيني ومحاولة لاضفاء الشرعية على كيان العدو الصهيوني وتشجيع لهذا العدو المجرم لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا بكل مكوناته .

وشددت "لجان المقاومة" ان الانظمة الفاسدة لن يحميها التحالف مع كيان العدو الصهيوني ومع اعداء الامة بل ستضع نفسها وجها لوجه في عداء شعوب الامة التي ستثور حتما لاقتلاع هؤلاء والقائهم الى مزابل التاريخ وهذا مصير كل الخونة .

واشارت" لجان المقاومة "ان صراعنا مع العدو الصهيوني صراع عقائدي وجودي لن يغيره ابدا هرولة المرجفون نحو العدو الصهيوني .

وختمت" لجان المقاومة "حديثها بدعوة شعوب الامة واحرارها  الى رفض التطبيع والارتماء في احضان عدو الامة المركزي واعلاء الصوت في وجه انظمة الفساد والتطبيع ومساندة مقاومة الشعب الفلسطيني التي تذود عن كل الامة في هذا العدو الصهيوني المجرم

#لجان المقاومة #السعودية #اسرائيل

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