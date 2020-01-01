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هيئة الأسرى: اصابة أسير بفيروس كورونا في مركز توقيف "عصيون"

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: اصابة أسير بفيروس كورونا في مركز توقيف "عصيون"



رام الله /سما/

 أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين جاكلين فرارجة، اليوم الاثنين، بإصابة الأسير يوسف موسى هوشة من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بفيروس كورونا في مركز توقيف "عصيون."

وقالت فرارجة: إن إدارة السجن قامت بنقل الأسير المصاب هوشة الى سجن الرملة أمس، وألغت زيارات المحامين، وأعلنت أنها لن تستقبل أسرى جدد داخل المعتقل لمدة 16 يوما.

وبينت أن عدد الأسرى القابعين في "عصيون" حاليا يبلغ 21 أسيرا، محتجزون في ظروف صعبة وقاسية بغرف ضيقة، وزنازين نتنة ووسخة، يتابعهم فيها جنود على مدار الساعة، ويشتكى الأسرى بداخله بشكل متكرر من البرد القارس والرطوبة العالية وسوء الطعام المقدم لهم وانعدام نظافته.

#هيئة الأسرى #اصابة اسير #فيروس كورونا #السجون الاسرائيلية

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