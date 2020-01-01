محافظة جنين تستقبل حافلة الشهيد أبو عمار

جنين /سما/

استقبلت محافظة جنين، اليوم الاثنين، حافلة الشهيد أبو عمار إحياء للذكرى الـ16 لاستشهاده، في الفعالية التي جرت بتنظيم من مؤسسة الأشبال والزهرات، بحضور نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ومدير عام تربية جنين سلام الطاهر، وأمين سر إقليم فتح في المحافظة عطا أبو ارميلة، ومدير مؤسسة الأشبال والزهرات في جنين منير صبيحات.

وثمن أبو الرب دور مؤسسة الأشبال في ترسيخ قيم النضال الوطني في عقول جيل المستقبل نحو بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال إن الرئيس أبو عمار ترك لنا إرثا نضاليا جسد وحدتنا الوطنية وكان دوما يشكل صمام الأمان لشعبنا بتمسكه بالثوابت الوطنية حتى تحقيق أهدافنا ونيل حريتنا.

من جانبها، أكدت الطاهر أن هذا الجيل لن ينسى رموزه الوطنية الخالدة وفي مقدمتهم الرئيس الرمز أبو عمار الذي غرس القيم النضالية وتعزيز الانتماء الوطني .