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الخارجية تعلن عن رحلات جديدة للسفر لجميع الذين سجلوا على المنصة الأخيرة إلى فرانكفورت ولندن وكندا وشيكاغو

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن عن رحلات جديدة للسفر لجميع الذين سجلوا على المنصة الأخيرة إلى فرانكفورت ولندن وكندا وشيكاغو



رام الله /سما/

 أعلن الفريق المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر جميع المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الذين سجلوا لدينا على المنصة الالكترونية الأخيرة للسفر الى فرانكفورت، ولندن، وكندا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، أن الذين سجلوا يستطيعون المباشرة في اجراءات فحص الكورونا وشراء التذاكر على متن الرحلات  كما هو موضح في الجدول التالي:

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عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او من خلال الاتصال بمركز الاتصال للخطوط الملكية الأردنية او عبر وكيل السفر المحلي.

ونوه الفريق لجميع الذين سجلوا للسفر الى لندن وكندا أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر على رحلة الملكية رقمRJ650 المتجهه الى الدوحة ومن خلالها يستطيعون الوصول الى وجهتهم.

كما أعلن لجميع الذين كانوا سجلوا للسفر الى شيكاغو وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة لسفرهم، المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة الملكية رقم RJ263 كما هو موضح في الجدول أعلاه.

وأمل الفريق ممن يقومون بشراء التذاكر واجراء فحص الكورونا تأكيد واستكمال طلبهم عبر الرابط الالكتروني التالي: www.mofa.pna.ps/reservation

#الخارجية والمغتربين #سفر المواطنين #رحلة

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