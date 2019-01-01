اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس تقدم منحاً دراسية لطلبة جامعة بيرزيت المقدسيين

القدس المحتلة /سما/

وقع رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، اليوم الاثنين، مع أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، بلال النتشة، اتفاقية تعاون بين الطرفين لدعم ومساعدة الطلبة المقدسيين الملتحقين بالجامعة.

وبناء على الاتفاقية، قدمت اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس 100 ألف دينار أردني كمساعدات للطلبة المقدسيين الدارسين في جامعة بيرزيت.

وأثنى أبو حجلة على جهود اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، والنتشة في مساندة الطلبة المقدسيين، ودعم قطاع التعليم بشكل خاص، موضحاً أن جامعة بيرزيت تولي اهتماما خاصا للمدينة المقدسة ومؤسساتها الوطنية وطلبتها، من أجل مساعدتها في الصمود بوجه الاحتلال، وتحرص على تشجيع الطلبة المقدسيين للالتحاق بجامعة بيرزيت.

وبيَّن أن طلبة مدينة القدس يشكلون ما نسبته 30% من إجمالي طلبة الجامعة، واستفاد منهم 1,428 طالبا وطالبة من برنامج المنح الدراسية للعام 2019/2020، أي ما يقارب 40% من الطلبة من مدينة القدس حصلوا على منح جزئية أو كاملة هذا العام، وبما نسبته 21% من إجمالي الطلبة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية لهذا العام.

بدوره، أشاد النتشة بالدور الذي تقوم به جامعة بيرزيت، مبيناً أن الاتفاقية الموقعة تهدف بشكل أساسي الى رفد القطاع التعليمي والثقافي في فلسطين بتمويل مالي لمساعدة الطلبة المقدسيين في رحاب الجامعة، ضمن توجهات وبرامج اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس مما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة المقدسيين الذين يواجهون الكثير من التحديات جراء سياسات الاحتلال التي تستهدف وجودهم وهويتهم الوطنية والإنسانية.