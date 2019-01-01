  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس تقدم منحاً دراسية لطلبة جامعة بيرزيت المقدسيين

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس تقدم منحاً دراسية لطلبة جامعة بيرزيت المقدسيين



القدس المحتلة /سما/

وقع رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، اليوم الاثنين، مع أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، بلال النتشة، اتفاقية تعاون بين الطرفين لدعم ومساعدة الطلبة المقدسيين الملتحقين بالجامعة.

وبناء على الاتفاقية، قدمت اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس 100 ألف دينار أردني كمساعدات للطلبة المقدسيين الدارسين في جامعة بيرزيت.

وأثنى أبو حجلة على جهود اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، والنتشة في مساندة الطلبة المقدسيين، ودعم قطاع التعليم بشكل خاص، موضحاً أن جامعة بيرزيت تولي اهتماما خاصا للمدينة المقدسة ومؤسساتها الوطنية وطلبتها، من أجل مساعدتها في الصمود بوجه الاحتلال، وتحرص على تشجيع الطلبة المقدسيين للالتحاق بجامعة بيرزيت.

وبيَّن أن طلبة مدينة القدس يشكلون ما نسبته 30% من إجمالي طلبة الجامعة، واستفاد منهم 1,428  طالبا وطالبة من برنامج المنح الدراسية للعام 2019/2020، أي ما يقارب 40% من الطلبة من مدينة القدس حصلوا على منح جزئية أو كاملة هذا العام، وبما نسبته 21% من إجمالي الطلبة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية لهذا العام.

بدوره، أشاد النتشة بالدور الذي تقوم به جامعة بيرزيت، مبيناً أن الاتفاقية الموقعة تهدف بشكل أساسي الى رفد القطاع التعليمي والثقافي في فلسطين بتمويل مالي لمساعدة الطلبة المقدسيين في رحاب الجامعة، ضمن توجهات وبرامج اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس مما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة المقدسيين الذين يواجهون الكثير من التحديات جراء سياسات الاحتلال التي تستهدف وجودهم وهويتهم الوطنية والإنسانية.

#جامعة بيرزيت #اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 17 | شاهد | تسلل لمنزل جبل

الأخبار الرئيسية

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

"الجهاد الاسلامي" : استقبال السعودية لنتنياهو خيانة للقدس ومكة

الاحتلال الاسرائيلي يوافق على ادخال اجهزة طبية لقطاع غزة لمواجهة كورونا