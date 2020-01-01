  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

غزة: الغرفة التجارية تُصدر بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار في القطاع

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الغرفة التجارية تُصدر بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار في القطاع



غزة /سما/

أصدرت الغرفة التجارية في قطاع غزة اليوم الاثنين بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار في القطاع في ظل قرار السلطة بعودة العلاقات مع "إسرائيل" –التنسيق الأمني-

وأشارت الغرفة التجارية إلى أنها تلقت اشارات ايجابية من الشؤون المدنية تطالب الغرفة بالإجراءات التالية:

سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدء من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.

نظراً الى حساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر معبر بيت حانون في الفترة الراهنة ولن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة، مؤكدة أن الاحتلال لم يرسل تصاريح في ظل إغلاق معبر بيت حانون.

يرجى من كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية وفي حال وجود موافقة عدم التوجه إلى الغرف التجارية.

لا يوجد استلام لأي طلبات جديدة لأول مرة تحت أي ظرف في الفترة الحالية

نؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة

#الغرفة التجارية #قطاع غزة #الشؤون المدنية #اسرائيل #العمال الفلسطينيين #التنسيق الامني #تصاريح عمل #تصاريح التجار

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 17 | شاهد | تسلل لمنزل جبل

الأخبار الرئيسية

جبريل الرجوب يكشف سبب فشل مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة

الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

"الجهاد الاسلامي" : استقبال نتنياهو للسعودية خيانة للقدس ومكة

الاحتلال الاسرائيلي يوافق على ادخال اجهزة طبية لقطاع غزة لمواجهة كورونا

العالول يكشف : توصلنا لتفاهمات مع الحملة الانتخابية لبايدن وهذا ما ننتظره ..