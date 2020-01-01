غزة: الغرفة التجارية تُصدر بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار في القطاع

غزة /سما/

أصدرت الغرفة التجارية في قطاع غزة اليوم الاثنين بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار في القطاع في ظل قرار السلطة بعودة العلاقات مع "إسرائيل" –التنسيق الأمني-

وأشارت الغرفة التجارية إلى أنها تلقت اشارات ايجابية من الشؤون المدنية تطالب الغرفة بالإجراءات التالية:

سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدء من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.

نظراً الى حساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر معبر بيت حانون في الفترة الراهنة ولن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة، مؤكدة أن الاحتلال لم يرسل تصاريح في ظل إغلاق معبر بيت حانون.

يرجى من كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية وفي حال وجود موافقة عدم التوجه إلى الغرف التجارية.

لا يوجد استلام لأي طلبات جديدة لأول مرة تحت أي ظرف في الفترة الحالية

نؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة