وفد إسرائيلي رسمي في طريقه إلى السودان

القدس المحتلة /سما/

سافرت بعثة إسرائيلية رسمية، اليوم الإثنين، في زيارة عمل إلى السودان، وذلك استمرارا لإجراءات تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفدا إسرائيليا طار، اليوم الإثنين، من مطار بن غوريون في اللد متوجها إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، حيث ترأس الوفد، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس الأمني القومي الإسرائيلي (ماعوز)، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين، وإجراء مفاوضات تمهد لتوقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين.

ويضم الوفد الإسرائيلي بعثة صغيرة وعدد محدود من المسؤولين وممثلي الحكومة. ومن المفترض أن يمهد هذا الوفد الطريق لزيارة وفد إسرائيلي كبير، يتوقع أن يصل الخرطوم في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون بين الدول في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه.

وكان وفد إسرائيلي زار الخرطوم، في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمهيدا للإعلان عن اتفاق التطبيع بين الجانبين. ووصل الوفد الإسرائيلي إلى الخرطون بطائرة خاصة وبرحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن قادة أميركا وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وذلك في سياق التحالف الذي تقوده تل أبيب مع الإمارات برعاية الرئيس ترامب.

وفي 26 تشرين الأول، أقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، بأن ملف رفع اسم السودان من القائمة الأميركية لـ"الدول الراعية للإرهاب" مرتبط بتطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

فيما أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، بتصريحات للصحافيين، أن الموافقة على التطبيع مع إسرائيل "مبدئية وشفهية"، وأن تأكيدها في اتفاق مرتبط بموافقة البرلمان.

وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية إسرائيلية للمرة الأولى الأسبوع الفائت أجواء السودان، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرحلة أطلقت من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال".