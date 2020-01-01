القبض على ثلاثة متهمين بقضايا ابتزاز وسرقة في نابلس

نابلس /سما/

قبضت الشرطة في نابلس، اليوم الاثنين، على شخصين مشتبه بهما بتهديد سيدتين وابتزازهما عبر موقع فيسبوك.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن سيدتين تقدمتا للشرطة بشكويين منفصلتين حول قيام شخصين مجهولين بتهديدهما بنشر صورهما عبر موقع فيسبوك، وبعد البحث والتحري من دائرة الجرائم الالكترونية في الشرطة، تم حصر الاشتباه بشخصين، وقبضت عليهما.

وأكدت انهما أفادا بما نسب إليهما، وتم التحفظ عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

كما ألقت الشرطة القبض على شخص مشتبه به بسرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من منزل في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة أن مواطنة تقدمت بشكوى حول سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من منزلها، وبالبحث والتحري من شرطة المباحث العامة حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص وقبضت عليه.

وأكدت انه تم التحفظ على المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.