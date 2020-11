الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال في تغريدة عبر تويتر: إن اجتماع نيوم كان فقط بين مسؤولين سعوديين وامريكيين

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.