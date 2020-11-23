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الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

الإثنين 23 نوفمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين



الرياض /سما/

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال في تغريدة عبر تويتر: إن اجتماع نيوم كان فقط بين مسؤولين سعوديين وامريكيين

وصباح اليوم، زعم مسؤول اسرائيلي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين كانا قد توجها يوم أمس سرًا للسعودية، وهناك التقيا بولي العهد السعودي ووزير الخارجية الامريكي بومبيو.

وقال موقع والا العبري انه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة في إسرائيل، طائرة إسرائيلية كانت تستخدم سابقا للسفريات الخاصة لنتنياهو، أقلعت من مطار بن جريون إلى السعودية، وعادت بنفس اليوم ليلاً.
 
واوضح الموقع العبري ان  الاجتماع مع بن سلمان تم عقده في مدينة "نيوم" السعودية واستمر لمدة 3 ساعات ومن ثم عاد الى اسرائيل.

واشار الى ان نتنياهو لم يخبر وزير الجيش غانتس، أو وزير الخارجية اشكنازي، بسفره إلى السعودية.

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