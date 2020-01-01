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"الجهاد الاسلامي" : استقبال نتنياهو للسعودية خيانة للقدس ومكة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الاسلامي" : استقبال نتنياهو للسعودية خيانة للقدس ومكة



غزة / سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المملكة العربية السعودية، محذرة من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات.

واعتبرت الحركة في بيان لها وصل سما نسخة عنه، أن زيارة نتنياهو للمملكة السعودية سقوطًا سياسيًا وخيانة للقدس ولمكة والمدينة وللمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة: "إن مثل هذه الزيارة والتطبيع مع دولة تدعي مسؤوليتها عن أهم الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في سياساته العدوانية الخبيثة في فلسطين الأرض المقدسة والمباركة".

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