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ملخص أهداف الباطن والقادسية اليوم في الدوري السعودي

الإثنين 23 نوفمبر 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف الباطن والقادسية اليوم في الدوري السعودي



الرياض / سما

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على نتيجة مباراة القادسية والباطن التي جرت اليوم الإثنين في إطار مباريات الأسبوع 5 من الدوري السعودي للمحترفين ذهاب موسم 2020 - 2021.

وسجل أهداف الباطن، محمد رايحي (2)، وحسن أحمد شراحيلي (80)، في حين أحرز ثنائية القادسية، حسن محمد العمري (26) من ركلة جزاء، وحمد تركي اليامي (71).

وشهدت مباراة الباطن والقادسية أحداثا مؤسفة، أسفرت عن طرد اللاعبين منصور عادل النجار (القادسية)، ويوسف الجبلي (الباطن) بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الحادية والخمسين.

بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف أمام الفتح والقادسية الذي انتقل للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

 

وينتظر فريقا الباطن والقادسية مواجهات قوية في الدوري السعودي أو الانتقال إلى كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوعين المقبلين، علما أنهما لا يشاركان في بطولات قارية.

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