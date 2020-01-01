رابط مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم بالدوري السعودي

الرياض / سما

نرفق لكم رابط مشاهدة مباراة الشباب والأهلي بث مباشر التي تقام اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في ذهاب المسابقة المحلية.

مباراة الأهلي والشباب مباشر تنقل عبر قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق حماد العنزي، لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحسب القناة الناقلة، فإنه من المنتظر بدء موقعة الأهلي والشباب الساعة 06:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت، وعند 05:15 وفق وقت الأردن وفلسطين ومصر والسودان.

رابط مباراة الشباب والأهلي مباشر

وتعتبر المباراة مهمة جدا للشباب الذي سيعتلي صدارة جدول الترتيب حال فوزه ويصل إلى النقطة 13، لينتظر نتيجة ديربي الهلال والنصر الليلة؛ كون الزعيم يتساوى معه في الترتيب والرصيد حتى الآن.

ولا تقل أهمية اللقاء بالنسبة للاعبي الأهلي عن الشباب، إذ يملك الفريق تسع نقاط في المركز الثالث وفوزه هو الآخر يعني الصدارة أو المركز الثاني على أقل تقدير حال انتصار الهلال هذا المساء.

وأفاد مراقبون على القناة الرياضية المحلية بأن توقع نتيجة اللقاء صعب في هذا التوقيت، لا سيما عقب الاستفاقة التي قام بها لاعبو الأهلي بعد التعثر بمستهل مشوار دوري المحترفين السعودي.

وينتظر فريق الشباب مواجهات صعبة الفترة القادمة، بدءًا من ضمك ثم الاتحاد في البطولة العربية والقادسية بالدوري، بينما يلعب الأهلي ضد الفيصلي وضمك ثم اللقاء المرتقب أمام النصر.