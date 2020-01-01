رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بث مباشر

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في المملكة والدول العربية، رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والاتحاد بث مباشر المقررة اليوم الإثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في خامس جولات الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والفيصلي مباشر تبث على القناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي، الساعة 05:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 04:45 حسب وقت القاهرة.

ويسعى الاتحاد إلى إرضاء جمهوره بعد التعثر الأخير ومواصلة التقدم لتفادي سيناريوهات غير محسوبة كما حدث العام الماضي، خصوصا أنه عزز صفوفه الفترة المنصرمة بعدد من اللاعبين المميزين.

رابط مباراة الفيصلي والاتحاد مباشر

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدرين الشباب والهلال ونقطة وراء الأهلي الثالث، بينما يملك الاتحاد 5 نقاط بالمركز العاشر بفارق الأهداف أمام فريق التعاون.

وتذهب الترجيحات إلى إمكانية نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين أو فوز أحدهما على الآخر بفارق هدف؛ نظرا للمستوى المتقارب الذي يقدمه لاعبو الفيصلي والاتحاد هذا الموسم.

ويدخل الفيصلي الفترة المقبلة مرحلة صعبة، إذ يواجه في الجولة المقبلة نظيره الأهلي ثم العين والرائد والاتفاق (كأس ودوري) قبل العودة للعب ضد الفتح والنصر وأبها والقادسية والشباب والهلال.

أما الاتحاد، يلعب الأسبوع القادم مع القادسية في الدوري ثم الشباب بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، قبل لقاء الوحدة بالدوري والكأس وضمك وأبها والعين والنصر بالجولة الخامسة عشرة.