وزير إسرائيلي يؤكد زيارة نتنياهو للسعودية وعقد اجتماع هناك وحماس تطالب بإيضاحات ..

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير في الحكومة الإسرائيلية، عضو في حزب "ليكود" تقارير إعلامية تحدثت اليوم الاثنين عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا في السعودية، ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع".

وردا على سؤال عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن نتنياهو زار السعودية أمس الأحد والتقى بولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، قال وزير التعليم يوآف جالانت لراديو الجيش "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية"؛ وفقا لـ "رويترز".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

فيما كشف موقع "واللا" العبري، أن "نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة خمس ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف الموقع، بأن "الطائرة أقلعت من إسرائيل في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الأحد"، مؤكدا أن "نتنياهو وكوهين عقدا اجتماعا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، ولا من المملكة العربية السعودية.

من جانبها دعت حركة حماس، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية، لتوضيح ما نشر في الإعلام الإسرائيلي حول زيارة قام بها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المملكة ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال سامي أبو زهري القيادي في الحركة خلال تصريح صحفي مقتضب، إن المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة، في حال كانت صحيحة.

واعتبر أبو زهري أن ذلك يمثل إهانة للأمة وإهدار للحقوق الفلسطينية.